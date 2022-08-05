Военные РФ обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов в Херсоне

Российские военнослужащие ликвидировали «спящую ячейку» участников территориальной обороны Украины в Херсоне. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ <...> была вскрыта работа «спящей ячейки» территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона», — заявил собеседник агентства.

Были установлены личные данные 16 членов группы, включая командира взвода и командира отделения. Также у националистов изъяли автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, списки личного состава территориальной обороны и учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города.

Кроме того удалось выяснить адрес, по которому проводились конспиративные встречи участников группировки — в одном из турагентств.

Согласно имеющейся информации, первоначальная задача теробороны состояла в том, чтобы саботировать продвижение российских военных по Херсону. Так, задержанный лейтенант Денис Яковенко сообщил, что «основными направлениями были разведывательная и диверсионная подготовка: каким образом выводится из строя техника, куда надо закладывать заряды, <...> чтобы это было наверняка».

Позже бойцам дали команду залечь на дно и не предпринимать никаких действий. В то же время один из участников группы, Кукушкин, рассказал, что ему поручили по возможности вербовать в территориальную оборону, на что, впрочем, практически никто из тех, кому он предлагал, не соглашался.

Ранее, 31 июля, российские силовики задержали двух жителей Бериславского района Херсонской области, которые организовали схрон боеприпасов для боевиков ВСУ. По данным источника «Известий», у нарушителей изъяли семь ящиков со снарядами для крупнокалиберного пулемета, три выстрела к РПГ-7, 60 мгновенно детонирующих зарядов, пулемет с патронами, радиостанцию Harris, а также другие припасы и экипировку ВСУ.

В этот же день в Херсонской области задержали наводчиков, которые передавали данные для нанесения удара по селу Брилевка.

До этого, 27 июля, сообщалось, что сотрудники Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 21 человека, причастных к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ), украинских вооруженных сил и националистических организаций.

Силовики тогда обнаружили семь тайников. Из незаконного оборота были изъяты 13 гранатометов, 39 единиц огнестрельного оружия, два выстрела ПТУР «Фагот», 139 выстрелов к гранатометам, более 31 тыс. патронов различного калибра, 53 ручные гранаты и свыше 24 кг взрывчатых веществ.

Союзные силы ведут освобождение Херсонской области в рамках спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Россия начала 24 февраля. Это произошло на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и выступили с просьбой о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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