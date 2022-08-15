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В России показали новый вариант внедорожника «Стрела»

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Фото: ГАЗ
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В России на форуме «Армия-2022» 15 августа показали новую версию гражданского внедорожника «Стрела» производства Военно-промышленной компания (ВПК).

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Как сообщает Telegram-канал «Милитарист», представленный внедорожный автомобиль является машиной двойного назначения. По оценке экспертов, новинка заинтересует помимо армии и гражданских покупателей.

Ресурс отметил, что новая генерация «Стрелы» отличается полностью оригинальным кузовом. У первой версии автомобиля образца 2021 года кузов был сделан из элементов кабины легкого грузовика «Газель Next».

По данным Telegram-канала, шасси и другие агрегаты машины унифицированы с легкими моделями коммерческого транспорта «Группы ГАЗ».

Новая машина может оснащаться либо мотором Cummins ISF объемом 2.8 л, либо перспективным китайско-российском турбодизелем Foton. Мощность моторов может составлять от 157 до 200 л. с. Коробка передач — механика.

11 августа компания Steyr Automotive решила отказаться от планов производства на своих мощностях в Австрии российских грузовиков «Газель Next NN» в адаптированном для Европы виде. Первоначально машину хотели выпускать в двух версиях — с дизельным мотором Volkswagen и с электрической силовой установкой.

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