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В Австрии отказались производить «Газель Next NN»

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Фото: ТД СПАРЗ
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Компания Steyr Automotive в июле 2022 года решила отказаться от планов производства на своих мощностях в Австрии российских грузовиков «Газель Next NN» в адаптированном для Европы виде. Об этом 11 августа сообщил портал Drom.ru, сославшись на австрийскую деловую прессу.

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Компания под своей маркой намеревалась собирать для рынка Западной Европы легкие коммерческие автомобили «Группы ГАЗ» в двух версиях — с дизельным мотором Volkswagen и с электрической силовой установкой. Кроме того, Steyr намеревался предложить под своим брендом низкопольные электробусы GAZ e-Citymax 9 и e-Citymax 12.

Ресурс напомнил, что сборку российских машин в Австрии предполагалось начать в 2023 году, однако после событий на Украине в марте 2022 года австрийская компания приостановила партнерство с российским автопроизводителем, а сейчас и вовсе отказалась от сотрудничества.

По информации австрийской прессы, Steyr намерена заняться разработкой собственных моделей электротранспорта, а также сборкой шведских электрогрузовиков Volta грузоподъемностью 16 т.

26 июля «Автостат Инфо» сообщил, что среди коммерческой техники в России в июле 2022 года лидировали автомобили «Группы ГАЗ». На втором месте находится продукция УАЗа. Третье место по объему парка и одновременно первое место среди иномарок в РФ занял Volkswagen.

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