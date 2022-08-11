В Австрии отказались производить «Газель Next NN»

Компания Steyr Automotive в июле 2022 года решила отказаться от планов производства на своих мощностях в Австрии российских грузовиков «Газель Next NN» в адаптированном для Европы виде. Об этом 11 августа сообщил портал Drom.ru, сославшись на австрийскую деловую прессу.

Компания под своей маркой намеревалась собирать для рынка Западной Европы легкие коммерческие автомобили «Группы ГАЗ» в двух версиях — с дизельным мотором Volkswagen и с электрической силовой установкой. Кроме того, Steyr намеревался предложить под своим брендом низкопольные электробусы GAZ e-Citymax 9 и e-Citymax 12.

Ресурс напомнил, что сборку российских машин в Австрии предполагалось начать в 2023 году, однако после событий на Украине в марте 2022 года австрийская компания приостановила партнерство с российским автопроизводителем, а сейчас и вовсе отказалась от сотрудничества.

По информации австрийской прессы, Steyr намерена заняться разработкой собственных моделей электротранспорта, а также сборкой шведских электрогрузовиков Volta грузоподъемностью 16 т.

26 июля «Автостат Инфо» сообщил, что среди коммерческой техники в России в июле 2022 года лидировали автомобили «Группы ГАЗ». На втором месте находится продукция УАЗа. Третье место по объему парка и одновременно первое место среди иномарок в РФ занял Volkswagen.