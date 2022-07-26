«Группа ГАЗ» лидирует в российском сегменте LCV

По данным первых шести месяцев 2022 года в России среди коммерческой техники лидируют автомобили «Группы ГАЗ». На 1 июля 2022 года в РФ насчитывается 1 586 672 машины марки «ГАЗ». Об этом 26 июля сообщило агентство «Автостат Инфо».

После автомобилей «ГАЗ» на втором месте находится «УАЗ» — 595 111 единиц техники.

Третье место по объему парка и одновременно первое место среди иномарок занимает Volkswagen. Марка реализовала 241 349 единиц коммерческих автомобилей.

Ford показал четвертый результат — 210 994 фургонов.

Mercedes замкнул пятерку самых успешных, показав результат в 153 635 автомобилей.

В топ-10 марок среди машин класса LCV попали Toyota (151 812 ед.). Lada (124 191 ед.), Peugeot (94 485 шт.), Hyundai (78 589 ед.), и Fiat (71 879 ед).

По данным аналитиков, в России по состоянию на конец первого полугодия 2022 года насчитывается 3,7 млн единиц легких коммерческих автомобилей. Специалисты отметили, что в российском парке LCV по состоянию на первую половину 2022 года числятся 2,3 млн отечественных автомобилей и 1,35 млн иномарок.

25 июля модель УАЗ «Пикап» по итогам шести месяцев 2022 года была признана самой популярной в России. C января по июнь 2022 года в России было продано 999 новых экземпляров модели УАЗ «Пикап», а всего за отчетный период в РФ было реализовано 3,5 тыс. новых пикапов разных марок.