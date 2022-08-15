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Незаконно добытых крабов на 18 млн рублей изъяли в Хабаровском крае

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Жителя Охотского района Хабаровского края задержали за незаконный оборот морских биологических ресурсов. У него изъяли 1,5 т незаконно добытых крабов.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону ИА AmurMedia рассказали, что крабовую продукцию обнаружили во время оперативно-разыскных мероприятий в поселке Иня Охотского района. На территории частного дома в рефрижераторном контейнере было найдено 20 экземпляров краба синего в замороженном состоянии и более 1,3 тыс. кг варено-мороженой крабовой продукции.

Предварительный ущерб, нанесенный противоправными действиями хабаровчанина, оценили на сумму около 18 млн рублей. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что на Камчатке задержали мужчину за попытку дачи взятки в 3 млн рублей оперуполномоченному и пограничнику. Правоохранительные органы выявили факт реализации вареного мяса камчатского краба. Владелец точек, желая избежать убытков, предложил полицейским взятку за возврат изъятого товара.

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