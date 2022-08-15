Российская команда Team Spirit выиграла турнир серии Major по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла турнир PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Об этом 15 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

В финале Team Spirit обыграла китайский коллектив PSG.LGD со счетом 3:1 и получила денежный приз в размере $200 тыс.

В составе команды выступают россияне Александр Хертек (TORONTOTOKYO), Ярослав Найденов (Miposhka) и Магомед Халилов (Collapse), а также украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (yatoro).

Team Spirit является действующим победителем The International — главного ежегодного турнира по Dota 2.

30 апреля сообщалось, что российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Dota 2 после того, как ее игрок Иван Москаленко (Pure) во время матча нарисовал букву Z на мини-карте.