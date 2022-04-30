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Российскую киберкоманду Virtus.pro дисквалифицировали за символ Z

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Российскую киберспортивную команду Virtus.pro по Dota 2 дисквалифицировали из турнира Dota Pro Circuit после того, как ее игрок Иван Москаленко (Pure) во время матча нарисовал букву Z на мини-карте. Об этом 29 апреля сообщила компания-организатор мероприятия Beyond the Summit (BTS) в своем аккаунте в Twitter.

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Москаленко нарисовал похожий на букву Z символ на мини-карте во время ожидания в матче DPC-лиги Восточной Европы против команды Mind Games. После этого его партнеры начали закрашивать рисунок.

Помимо дисквалификации Virtus.pro получила техническое поражение в матче с Mind Games и всех последующих играх.

Позднее Москаленко принес извинения за символ. Он заявил, что буква Z у него получилась неосознанно.

Накануне сообщалось, что участники рок-группы «Би-2» вызвали своим поведением много критики со стороны коллег, когда отменили в последний момент концерт в Омске из-за баннера с буквой Z. Музыкантов призывают открыто выразить свою позицию.

До этого, 23 апреля, стало известно, что многим россиянам, проживающим в Германии, отправили письма из полиции. Людей попросили прийти в отделение и объясниться. У всех граждан, получивших бумагу, на аватарке в WhatsApp стоит картинка с буквой Z.

Буква Z стала военным символом в 2022 году после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. РФ обозначает свои танки буквами Z, O и V.

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