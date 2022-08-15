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Вагоны с углем вспыхнули на путях в ЕАО

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В Смидовичском районе ЕАО загорелись пять вагонов с углем. Поезд оттянули на запасный путь на станции Ин.

Как сообщили ИА EAOMedia в ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 15 августа в 15:10. На место происшествия прибыли четыре сотрудника пожарно-спасательной части и одна единица техники. Со станции Биробиджан также отправили пожарный поезд.

Задержек в движении пассажирских поездов удалось избежать. Пострадавших также нет. На месте происшествия продолжают работать пожарные инспекторы.

14 августа сообщалось о взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. По предварительным данным, причиной взрыва в ТЦ стал пожар на складе пиротехники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. В результате взрыва количество погибших увеличилось до шести человек.

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