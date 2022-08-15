Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья заявили о необходимости режима тишины вокруг ЗАЭС
Мир
Британский парламентарий указал на доминирование Лаврова над Джонсоном
Мир
В Афганистане сообщили о планах закупить миллион баррелей нефти у России
Мир
Глава конференции ДНЯО назвал возможные последствия ядерных испытаний КНДР
Мир
Посол России в Кабуле заявил о сложности проблемы терроризма в Афганистане
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Экономика
В Совфеде увидели риск роста цен топлива в регионах
Мир
Трамп потребовал вернуть изъятые в ходе обыска в его доме документы
Мир
Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю Дня освобождения Кореи
Общество
Российский художник Дмитрий Врубель скончался в возрасте 62 лет
Мир
Экс-депутат рады сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС
Мир
МЧС Армении опровергло сообщения о минировании объектов в Ереване

Глава конференции ДНЯО назвал возможные последствия ядерных испытаний КНДР

Глава конференции ДНЯО Злаувинен: новое ядерное испытание КНДР может вызвать эффект домино
0
Фото: REUTERS/KCNA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новое ядерное испытание, проведенное КНДР, может вызвать эффект домино, другие страны могут захотеть обрести ядерное оружие. Такое мнение высказал председатель обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен в интервью «РИА Новости».

Распускались: что меняет испытание КНДР межконтинентальной ракеты
При штатном сценарии она могла бы достигнуть Восточного побережья США

4 августа сообщалось, что КНДР отказалась оправдываться за обладание ядерным оружием. Тогда постоянное представительство КНДР при ООН заявило, что Северная Корея имеет право обладать ядерным оружием для самообороны после выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к проведению седьмого ядерного испытания. Он назвал ядерную программу страны незаконной.

Между тем 26 июля аналитик Сергей Кондратьев оценил ядерную опасность КНДР как низкую. Несмотря на успехи в области ракетостроения, у Пхеньяна по-прежнему есть проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия. Немаловажно и то, что Северная Корея не заинтересована в открытом конфликте с другими странами, подчеркнул Кондратьев.

Пхеньян объявил о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия в 1993 году. Окончательно государство вышло из него в январе 2003 года. В сентябре 2017 года КНДР сообщила об успешном взрыве водородного заряда, после чего заявила о завершении разработки атомного оружия, провозгласив себя ядерной державой.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022