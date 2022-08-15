Глава конференции ДНЯО назвал возможные последствия ядерных испытаний КНДР

Новое ядерное испытание, проведенное КНДР, может вызвать эффект домино, другие страны могут захотеть обрести ядерное оружие. Такое мнение высказал председатель обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен в интервью «РИА Новости».

4 августа сообщалось, что КНДР отказалась оправдываться за обладание ядерным оружием. Тогда постоянное представительство КНДР при ООН заявило, что Северная Корея имеет право обладать ядерным оружием для самообороны после выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к проведению седьмого ядерного испытания. Он назвал ядерную программу страны незаконной.

Между тем 26 июля аналитик Сергей Кондратьев оценил ядерную опасность КНДР как низкую. Несмотря на успехи в области ракетостроения, у Пхеньяна по-прежнему есть проблемы с разработкой систем доставки ядерного оружия. Немаловажно и то, что Северная Корея не заинтересована в открытом конфликте с другими странами, подчеркнул Кондратьев.

Пхеньян объявил о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия в 1993 году. Окончательно государство вышло из него в январе 2003 года. В сентябре 2017 года КНДР сообщила об успешном взрыве водородного заряда, после чего заявила о завершении разработки атомного оружия, провозгласив себя ядерной державой.