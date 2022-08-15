Бен Аффлек встретил полувековой юбилей

Актер, продюсер и режиссер Бен Аффлек 15 августа празднует полувековой юбилей. При росте 190 см он давно пребывает в статусе секс-символа, но сам он к этому относится с иронией.

Юбилейные 50 лет успешный продюсер («Оскар»), режиссер («Золотой глобус») и сценарист (еще один «Оскар»), актер, которого в лицо знает весь мир и который успел поработать с самыми талантливыми кинематографистами Голливуда, встречает с одной из самых желанных женщин на планете — Дженнифер Лопес.

Личной жизнью Аффлека всегда интересовались таблоиды. Его романы активно освещались в СМИ: Аффлек встречается с Гвинет Пэлтроу, потом с Сандрой Буллок, затем с Аной де Армас.

Аффлек смог прожить в браке 10 лет, но это не помешало ему оставить жену с тремя детьми и «двинуться дальше». Сейчас все идет к тому, что главные отношения в его жизни — с Дженнифер Лопес.

Они встречались с 2002 по 2004 год, и пресса тогда называла Бена «мистером Лопесом», намекая на то, что у певицы дела идут отлично, а у Аффлека — «Малина» за «Малиной» (антинаграда, отмечающая худшие актерские и киноработы).

Из-за того, что Аффлек обижался на это, пара и распалась, писали тогда, чтобы в 2021 году ко всеобщему ликованию поклонников сойтись вновь. В начале 2022 года Аффлек сделал Джей Ло предложение, звезды (их часто называют «Беннифер») поженились и отправились в Париж на медовый месяц.

Но и без романтических прогулок скандалов и тем для желтой прессы в жизни Аффлека достаточно. Например, франшиза о Бэтмене довела актера до запоя, из которого он никак не мог выйти и даже трижды проходил специальное лечение, о чем потом с удовольствием рассказывал публично. Запой этот был не первым. Аффлека не раз снимали пьяным в самых неподобающих местах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 в понедельник, 15 августа:

«Воздействующее лицо: за что мы любим Бена Аффлека»