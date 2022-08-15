Реклама
Прямой эфир
Наука
Ученые предупредили об осложнениях на сердце после прививки от оспы обезьян
Мир
Премьер-министр Армении Пашинян прибыл на место взрыва в Ереване
Мир
В раде подтвердили участие Лондона в планах по нанесению ударов по Крымскому мосту
Мир
Израиль заявил о готовности к политическому диалогу с Палестиной
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили награды за участие в спецоперации в Донбассе
Мир
Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины
Экономика
В Совфеде увидели риск роста цен топлива в регионах
Мир
Трамп потребовал вернуть изъятые в ходе обыска в его доме документы
Мир
Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю Дня освобождения Кореи
Общество
Российский художник Дмитрий Врубель скончался в возрасте 62 лет
Мир
Экс-депутат рады сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС
Мир
МЧС Армении опровергло сообщения о минировании объектов в Ереване

Бен Аффлек встретил полувековой юбилей

0
Фото: Global Look Press/E.Catarina
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер, продюсер и режиссер Бен Аффлек 15 августа празднует полувековой юбилей. При росте 190 см он давно пребывает в статусе секс-символа, но сам он к этому относится с иронией.

«Нам было важно рассказать историю об отважной женщине»
Актер Бен Аффлек и сценарист Николь Холофсенер — о неравноправии полов в «Последней дуэли», радостях Средневековья и лицемерии Диккенса

Юбилейные 50 лет успешный продюсер («Оскар»), режиссер («Золотой глобус») и сценарист (еще один «Оскар»), актер, которого в лицо знает весь мир и который успел поработать с самыми талантливыми кинематографистами Голливуда, встречает с одной из самых желанных женщин на планете — Дженнифер Лопес.

Личной жизнью Аффлека всегда интересовались таблоиды. Его романы активно освещались в СМИ: Аффлек встречается с Гвинет Пэлтроу, потом с Сандрой Буллок, затем с Аной де Армас.

Аффлек смог прожить в браке 10 лет, но это не помешало ему оставить жену с тремя детьми и «двинуться дальше». Сейчас все идет к тому, что главные отношения в его жизни — с Дженнифер Лопес.

Они встречались с 2002 по 2004 год, и пресса тогда называла Бена «мистером Лопесом», намекая на то, что у певицы дела идут отлично, а у Аффлека — «Малина» за «Малиной» (антинаграда, отмечающая худшие актерские и киноработы).

Из-за того, что Аффлек обижался на это, пара и распалась, писали тогда, чтобы в 2021 году ко всеобщему ликованию поклонников сойтись вновь. В начале 2022 года Аффлек сделал Джей Ло предложение, звезды (их часто называют «Беннифер») поженились и отправились в Париж на медовый месяц.

Но и без романтических прогулок скандалов и тем для желтой прессы в жизни Аффлека достаточно. Например, франшиза о Бэтмене довела актера до запоя, из которого он никак не мог выйти и даже трижды проходил специальное лечение, о чем потом с удовольствием рассказывал публично. Запой этот был не первым. Аффлека не раз снимали пьяным в самых неподобающих местах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 в понедельник, 15 августа:

«Воздействующее лицо: за что мы любим Бена Аффлека»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022