Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю Дня освобождения Кореи

Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения КНДР. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня освобождения. В наших странах чтут память воинов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи. Славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР», — цитирует ЦТАК телеграмму российского лидера.

Владимир Путин также выразил уверенность, что посредством совместных усилий российская и северокорейская стороны обеспечат дальнейшее наращивание полноценного комплекса конструктивной связи между государствами.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения послужат интересам народов обеих стран и внесут вклад в укрепление стабильности и безопасности Корейского полуострова и всего Азиатского региона.

Российский лидер также пожелал здоровья и процветания Ким Чен Ыну и всем жителям КНДР.

День освобождения КНДР празднуется в честь 15 августа 1945 года, когда император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Тогда Хирохито сообщил по радио о том, что страна не может продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации.

До этого момента Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 год. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства.

Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в поздравительном послании по случаю Дня России 12 июня. Он пожелал президенту РФ крепкого здоровья, а россиянам — благополучия и процветания. Лидер Северной Кореи также выразил уверенность, что отношения Москвы и Пхеньяна будут укрепляться и развиваться во всех сферах.