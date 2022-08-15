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Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю Дня освобождения Кореи

ЦТАК: президент Путин выразил уверенность в том, что Москва и Пхеньян совместно обеспечат наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних отношений
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Фото: REUTERS/KCNA
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Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения КНДР. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня освобождения. В наших странах чтут память воинов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи. Славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР», — цитирует ЦТАК телеграмму российского лидера.

Владимир Путин также выразил уверенность, что посредством совместных усилий российская и северокорейская стороны обеспечат дальнейшее наращивание полноценного комплекса конструктивной связи между государствами.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения послужат интересам народов обеих стран и внесут вклад в укрепление стабильности и безопасности Корейского полуострова и всего Азиатского региона.

Российский лидер также пожелал здоровья и процветания Ким Чен Ыну и всем жителям КНДР.

День освобождения КНДР празднуется в честь 15 августа 1945 года, когда император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Тогда Хирохито сообщил по радио о том, что страна не может продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации.

До этого момента Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 год. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства.

Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в поздравительном послании по случаю Дня России 12 июня. Он пожелал президенту РФ крепкого здоровья, а россиянам — благополучия и процветания. Лидер Северной Кореи также выразил уверенность, что отношения Москвы и Пхеньяна будут укрепляться и развиваться во всех сферах.

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