Источник сообщил об отравлении неизвестным веществом врачей и жильцов дома в Москве

Трое жильцов дома, расположенного на юго-востоке Москвы, и несколько врачей отравились неизвестным веществом. Инцидент произошел на улице 40 лет Октября, о чем в воскресенье, 14 августа, сообщил источник «Известий».

Троим жителям дома стало плохо, после чего они вызвали скорую помощь. Но прибывшие на место вызова врачи также почувствовали недомогание, указал собеседник.

В настоящее время все жильцы подъезда были эвакуированы. Проводится расследование, направленное на установление причин отравления.

Ранее, 8 августа, в Москве мужчина попал в реанимацию после съеденного арбуза. По информации «Известий», он приобрел ягоду в восточной части города. В числе версий отравления рассматриваются как проблема с самим арбузом, так и алкогольное или наркотическое опьянение.