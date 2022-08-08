Названы возможные причины отравления арбузом в Москве

В качестве причины отравления жителя Москвы, съевшего арбуз и попавшего после этого в реанимацию, рассматриваются различные версии.

По данным «Известий», одна из версий предполагает, что мужчина действительно отравился именно арбузом. Согласно другой версии, он получил алкогольное или наркотическое опьянение.

Как сообщалось ранее, 34-летний уроженец Ставрополья Иван Ц. вместе с приятелем купили арбуз с рук в восточной части города. Вскоре после того, как мужчины съели ягоду, им обоим стало плохо, и они вызвали скорую. Иван Ц. в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Врачи подозревают у мужчины отравление токсическими веществами, однако какими именно, пока не определено. Помимо этого, у пациента развилась острая почечная недостаточность и гиперкалиемия.

10 сентября прошлого года скончались 61-летняя бабушка и ее 15-летняя внучка, купившие арбуз в «Магните» в Москве, сообщает телеканал «360». Спустя три дня в Роспотребнадзоре предположили, что причиной отравления могло стать вещество для уничтожения насекомых, которое применялось при обработке магазина.

Позднее экспертиза подтвердила, что в организмах обеих жертв обнаружились этиленгликоль и «Цигатрин».

Работник службы дезинфекции Антон Котов был обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц и арестован на два месяца. Позднее мера изменена на домашний арест, а затем — на запрет определенных действий. Свою вину Котов не признал.