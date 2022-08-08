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В Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию. По данным «Известий», 34-летний уроженец Ставрополья Иван Ц. и его приятель купили ягоду с рук в восточной части города.

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После приема пищи мужчинам стало плохо, они вызвали скорую помощь.

Состояние Ивана стремительно ухудшалось. Врачи предполагают, что он отравился токсическим веществом, однако, каким именно, пока не ясно. У мужчины развились острая почечная недостаточность и гиперкалиемия.

10 сентября прошлого года скончались 61-летняя бабушка и ее 15-летняя внучка, которые до этого приобрели арбуз в «Магните» в Москве, пишет телеканал «360». Спустя три дня в Роспотребнадзоре рассказали, что причиной отравления могло стать вещество для дезинсекции — уничтожения насекомых, которое использовалось для обработки магазина. Позже экспертиза подтвердила, что в организмах обеих жертв присутствуют этиленгликоль и «Цигатрин».

Работник службы дезинфекции Антон Котов был арестован на два месяца по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Позднее мера была смягчена — Котов был помещен под домашний арест, а затем суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Свою вину специалист не признал.

В январе 2022-го адвокат Котова сообщил, что эксперты не смогли установить отравляющее вещество, из-за которого погибли пожилая женщина и ее внучка, пишет РИАМО.

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