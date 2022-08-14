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«Известия» показали кадры ликвидации диверсантов ВФУ бойцами Росгвардии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спецназ Росгвардии ликвидировал отказавшихся сложить оружие украинских диверсантов в районе города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эксклюзивные кадры операции 14 августа оказались в распоряжении «Известий».

Под Красным Лиманом одновременно работали два расчета российских минометчиков, задача которых — держать тыл противника в постоянном напряжении, чтобы украинские националисты даже не пытались идти в наступление.

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Отряд диверсантов вооруженных формирований Украины (ВФУ) попытался пробраться через лес, но встретил там засаду спецназа РФ. Националисты отказались сложить оружие и открыли огонь.

«В ходе выполнения поставленных задач вышла на нас группа разведчиков противника, предложили им сдаться в плен, от чего они отказались. Пытались убежать, ведя при этом огонь по нам. В ходе чего были ликвидированы», — сообщил офицер спецназа Росгвардии.

У одного из ликвидированных боевиков изъяли аптечку, содержимое было иностранного производства — изготовленный в Германии перевязочный пакет. При этом оружие у диверсанта обнаружено советское, 1984 года выпуска.

Ранее в этот день сообщалось, что во время обстрела со стороны ВФУ Красного Лимана сотрудник Росгвардии прикрыл собой мальчика. Военкор «Известий» Даниил Левин поговорил со всеми героями истории.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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