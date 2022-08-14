Росгвардейцы прикрыли собой 10-летнего мальчика при обстреле ВФУ

Сотрудники Росгвардии спасли жизнь мальчику во время обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Красного Лимана в Краматорском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил 14 августа военный корреспондент «Известий» Даниил Левин, который пообщался со всеми героями истории.

По словам самого 10-летнего Игоря, он катался на велосипеде по улице, и ничто не предвещало беды, так как несколько дней в городе было тихо, обстрелов не было. Но неожиданно вокруг него начал раздаваться свист приближающихся снарядов, и он быстро принял решение добраться на велосипеде до блокпоста российских военных, чтобы там спрятаться.

«Мы стояли на блокпосту. Первый прилет был в огородах домов, в которых мы жили. Я спрятался за машину. Второй прилет был где-то там же. Потом Игорька увидели по дороге и побежали в блиндаж. Там положил его под себя, потом начал считать прилеты, сколько орудие работает, время, и когда рассчитал, сказал ему, что сейчас побежим», — рассказал сержант ОМОНа Росгвардии.

Как объяснил военный, на нем самом был защитный бронежилет, а на мальчике не было никакой защиты, поэтому его нужно было оберечь от возможной опасности. В перерыве между ударами ракет они встали и вместе побежали к дому Игоря, где начался переполох из-за того, что мальчик не вернулся. В середине прилета, когда росгвардейцы сопровождали мальчика к родителям, военные закрыли ребенка собой. В результате все остались живы.

«Во время нашего отхода солдаты сказали, чтобы меня сзади закрывал военный, если вдруг будут осколки, чтобы был я в защите. Когда мы пришли в подвал, одного из них, наверное, контузило, а второго в ногу ударило», — добавил Игорь.

Ранее в субботу Министерство обороны России также сообщило о том, что украинские неонацисты продолжают обстреливать освобожденные территории Харьковской области. Из-за ударов боевиков гибнут и получают ранения пожилые люди, женщины и дети, разрушается инфраструктура домов жителей региона, подчеркнули в ведомстве.

Также член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что из-за ракетного удара боевиков Украины по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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