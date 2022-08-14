Мужчина открыл стрельбу и покончил с собой у Капитолия в Вашингтоне

Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой. Об этом 14 августа заявили в полиции.

«Мужчина въехал на автомобиле в ограждение... затем несколько раз выстрелил в воздух... Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине, когда он застрелился», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Полицейские не считают, что неизвестный хотел напасть на кого-либо из конгресса. По предварительным данным, огонь по мужчине правоохранители не открывали.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что возле Капитолия мужчина совершил попытку самосожжения. Его состояние по итогу произошедшего, как и мотивы поступка мужчины, не уточнялись.