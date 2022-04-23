Мужчина попытался сжечь себя возле Капитолия в Вашингтоне

Мужчина совершил попытку самосожжения возле Капитолия в Вашингтоне, рассказал 22 апреля канал Fox 5 со ссылкой на своего корреспондента и полицию.

Как отмечается в материале, рядом со зданием приземлился медицинский вертолет, также на место приехала неотложная помощь. Полицейские сообщили, что общественной опасности нет, но для беспрепятственного проезда медицинских машин будут перекрыты Фёрст-стрит и Ист-Кэпитол-стрит.

Состояние пострадавшего в результате инцидента, как и мотивы его поступка, не уточняется.

Ранее этим же днем, 22 апреля, в Вашингтоне возле школы Эдмунда Берка в районе Кливленд-Парк произошла стрельба, есть пострадавшие. В настоящий момент полиция проводит расследование произошедшего.