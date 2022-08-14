Эксперт рассказал о проблемах с покупкой жилья в ипотеку

Не все объекты вторичного рынка недвижимости подходят под условия ипотечного кредитования, поэтому перед тем, как заключать предварительный договор купли-продажи и вносить задаток, стоит оценить риски и уточнить, можно ли получить кредит, сказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Если в договоре не прописано, что отказ в согласовании банком данного объекта является основанием для полного возврата задатка, то покупатель рискует не вернуть его при отказе банка принять выбранный объект в залог», — уточнила она.

Еще один негативный сценарий — высокая стоимость страхования объекта из-за его технических особенностей. Без страховки банки вряд ли возьмут на себя высокие риски, сказала Решетникова.

Отказ по ипотеке или высокая стоимость страховки могут быть, если дом находится в аварийном состоянии, требует капительного ремонта, квартира находится на первом этаже в зоне затопления, возраст дома и его износ в совокупности достигли критических уровней, рассказала эксперт.

«С осторожностью следует относиться и к квартирам в домах с деревянными перекрытиями, а также к покупке квартиры в доме на двух хозяев. Банки могут потребовать подтверждения того, что земля под домом размежевана и разделена между двумя собственниками»,— добавила она.

Также Решетникова отметила, что стоимость страхования проблемных объектов может быть в 10 раз выше, чем в стандартных случаях, и тогда нужно учитывать, способен ли дисконт при покупке такого объекта компенсировать эту разницу, и, возможно, стоит отказаться от страховки и пробовать согласовать объект с банком с увеличением ставки по кредиту. Сейчас банки стали более лояльны в предоставлений индивидуальных условий кредитования.