Венгрия увеличит объем поставок российского газа

Власти Венгрии увеличат объем поставок российского газа. Европейская страна получит дополнительно голубое топливо в объеме 2,6 млн куб. м, передает телеканал «Известия». Газ Венгрия получит через трубопровод «Турецкий поток». Будапешт уже начал вести переговоры с Москвой о продолжении поставок газа в сентябре. Ранее в Венгрии заявили, что «Газпром» поставляет в страну газ сверх контрактов.

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