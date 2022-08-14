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Седьмая симфония Шостаковича прозвучала на площади Победы в Петербурге

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Фото: телеканал «Санкт-Петербург»
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Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра прозвучала на площади Победы в Санкт-Петербурге в субботу, 13 августа.

Какая музыка была: как Седьмая симфония Шостаковича была исполнена в блокадном Ленинграде
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В городе продолжаются концерты и мероприятия посвященные 80-летию со дня первого исполнения симфонии в блокадном Ленинграде.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил коллектив и художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Александра Титова за возможность еще раз услышать бессмертное произведение.

«Бессмертная музыка прозвучала в святом для жителей нашего города месте — у монумента героическим защитникам Ленинграда. Эта симфония — настоящий гимн жизни и борьбы. В ней — воля и вера в победу в самый тяжелый период Великой Отечественной войны», — приводит слова губернатора Telegram пресс-службы городской администрации.

Примечательно, что трансляцию концерта с площади Победы увидели жители Донбасса, в том числе Мариуполя, города-побратима Северной столицы. Трансляции также велись на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

9 августа Седьмую симфонию Шостаковича на Стрелке Васильевского острова в Петербурге исполнил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В приветственном обращении к участникам и слушателям президент России Владимир Путин назвал симфонию Шостаковича одной из вершин мировой культуры, уникальной по содержанию и выразительности. Он подчеркнул и легендарную историю создания музыкального произведения, и то влияние, которое она оказывает на чувства, надежды и судьбы людей.

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