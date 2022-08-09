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Путин назвал Седьмую симфонию Шостаковича «большим искусством на все времена»

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича на протяжении десятилетий вызывает у новых поколений самые сильные чувства, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Во вторник, 9 августа, там состоялся концерт по случаю 80-летия «блокадной премьеры» Седьмой симфони в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

В приветственном обращении Путин назвал Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича одной из вершин мировой культуры, уникальной по содержанию и выразительности. Он подчеркнул и легендарную историю создания музыкального произведения, и то влияние, которое она оказывает на чувства, надежды и судьбы людей.

Какая музыка была: как Седьмая симфония Шостаковича была исполнена в блокадном Ленинграде
Великий композитор начал писать ее под бомбами гитлеровцев

«Ровно 80 лет назад — 9 августа 1942 года — состоялась самая главная премьера этого гениального произведения. К тому времени оно уже прозвучало и в Советском Союзе, и за рубежом, но всё это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде. Дата премьеры была назначена на тот день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал. И как гимн мужеству и стойкости Ленинграда здесь зазвучала грандиозная музыка. Она воспевала подвиг людей, ту твердыню народного духа, которая была мощнейшим оружием Великой Отечественной войны», — сказал российский президент.

Путин отметил, что музыкальные темы произведения рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби народа, но было в них главное — пророческое утверждение победы. Это и укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа и всех, кто боролся с нацизмом в те годы.

Президент добавил, что Ленинградская симфония Шостаковича до сих пор будит сильные чувства у слушателей, сколько бы лет ни прошло с даты ее написания.

«И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», — подытожил Путин.

В 2022 году в Самарской области проходят мероприятия, посвященные 80-летию со дня первого исполнения Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Новый пешеходный маршрут стал одним из таких проектов. В Самаре открылась новая экскурсионная программа «Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева».

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