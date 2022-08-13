Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиция Германии исключила посредничество ФРГ в конфликте на Украине
Мир
Власти Запорожья сообщили о новом обстреле АЭС и Энергодара со стороны ВСУ
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Бойцы «Сомали» нашли в Песках раненых солдат ВСУ и оказали им помощь
Мир
МИД РФ допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву
Политика
В Госдуме назвали нереальной угрозу закрыть Финский залив для кораблей РФ
Армия
Союзные силы ЛДНР уничтожили две роты 72-й механизированной бригады Украины
Армия
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР
Экономика
Европа нарастила поставки косметики и лекарств в Россию
Общество
Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолетах на виртуального
Мир
МИД Литвы предложил ввести запрет на въезд россиян во всем ЕС
Туризм
Эстония утвердила закрытие границы для россиян с шенгеном с 18 августа

Актриса Людмила Хитяева попала в больницу

0
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советская и российская актриса Людмила Хитяева упала и ударилась, находясь у себя дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 13 августа.

Людмила Хитяева: «Кого мне играть сегодня? Маму киллера?»
Людмила Хитяева: «Кого мне играть сегодня? Маму киллера?»
Народная артистка РСФСР— о том, почему фильмы, снятые более полувека назад, до сих пор актуальны

Отмечается, что 91-летняя актриса получила травму головы и пройдет осмотр в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии.

Людмила Хитяева — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Зрителям она известна по ролям в фильмах «Тихий Дон» (Дарья, жена Петра Мелехова), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Солоха, мать Вакулы), «Финист — Ясный сокол» (Анфиса), «Евдокия» (главная роль). Всего с 1957 по 2015 год Хитяева сыграла в 48 кинолентах.

Ранее, 9 августа, стало известно, что 77-летнего актера Александра Филиппенко выписали из больницы после перенесенного COVID-19. Он отметил стабильность своего состояния и поблагодарил медиков.

21 июля пресс-секретарь «Театра Луны» рассказала, что актер и режиссер Сергей Проханов попал в реанимацию из-за язвы желудка. Пресс-секретарь добавила, что актер находится в стабильном состоянии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022