Актриса Людмила Хитяева попала в больницу

Советская и российская актриса Людмила Хитяева упала и ударилась, находясь у себя дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 13 августа.

Отмечается, что 91-летняя актриса получила травму головы и пройдет осмотр в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии.

Людмила Хитяева — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Зрителям она известна по ролям в фильмах «Тихий Дон» (Дарья, жена Петра Мелехова), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Солоха, мать Вакулы), «Финист — Ясный сокол» (Анфиса), «Евдокия» (главная роль). Всего с 1957 по 2015 год Хитяева сыграла в 48 кинолентах.

Ранее, 9 августа, стало известно, что 77-летнего актера Александра Филиппенко выписали из больницы после перенесенного COVID-19. Он отметил стабильность своего состояния и поблагодарил медиков.

21 июля пресс-секретарь «Театра Луны» рассказала, что актер и режиссер Сергей Проханов попал в реанимацию из-за язвы желудка. Пресс-секретарь добавила, что актер находится в стабильном состоянии.