Актер Сергей Проханов попал в реанимацию из-за язвы желудка

Актер и режиссер Сергей Проханов попал в реанимацию из-за язвы желудка. Информацию об этом подтвердила 21 июля пресс-секретарь «Театра Луны» Юлия Сезер.

«Открылось кровотечение — язва желудка, сейчас этим врачи занимаются. Вроде бы все слава богу», — сказала она «РИА Новости».

Сезер рассказала, что накануне актер чувствовал себя хорошо и присутствовал на премьере спектакля «Баба Шанель».

Пресс-секретарь театра добавила, что сейчас актер находится в стабильном состоянии.

Об экстренной госпитализации Проханова стало известно ранее в этот день.

Проханов родился в 1952 году в Москве, в 1974 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и поступил в труппу Театра имени Моссовета. Известен ролями в кинокартинах «Усатый нянь», «Молодая жена», «Трижды о любви» и многим другим. В 1986 году ему присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Впоследствии на собственные средства Проханов открыл в Москве «Театр Луны». С 1999 года являлся руководителем курса в Российской академии театрального искусства.