Актер Сергей Проханов госпитализирован в Москве

Актер и режиссер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве. По данным «Известий», у 69-летнего артиста диагностировали желудочное кровотечение.

Сейчас пациент находится под наблюдением врачей.

Проханов родился в 1952 году в Москве, в 1974 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и поступил в труппу Театра имени Моссовета.

Известен ролями в кинокартинах «Усатый нянь», «Молодая жена», «Трижды о любви» и многим другим. В 1986 году ему присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

Впоследствии на собственные средства Проханов открыл в Москве «Театр Луны». С 1999 года являлся руководителем курса в Российской академии театрального искусства.