Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19
Актера Александра Филиппенко выписали из больницы после перенесенного COVID-19. Об этом артист рассказал 9 августа.
«У меня всё закончилось, я сейчас по планам врачей нахожусь на реабилитации. Всё позитивно, хорошо, спокойно», — сказал актер «РИА Новости».
Филиппенко отметил стабильность своего состояния и поблагодарил медиков.
«Самое главное, температура 36,2 и кашля нет. Всё очень хорошо», — заключил артист.
4 августа 77-летний актер рассказал «Известиям» о своей госпитализации. Во время курса лечения он принимал таблетки, ему делали уколы, а также ставили капельницы.
Заслуженный артист РСФСР Александр Филиппенко известен по работе в фильмах и сериалах, среди которых «Мастер и Маргарита», «Убить дракона», «Противостояние», «Ошибка Тони Вендиса», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».