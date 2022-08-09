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Актера Филиппенко выписали из больницы после COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Актера Александра Филиппенко выписали из больницы после перенесенного COVID-19. Об этом артист рассказал 9 августа.

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«У меня всё закончилось, я сейчас по планам врачей нахожусь на реабилитации. Всё позитивно, хорошо, спокойно», — сказал актер «РИА Новости».

Филиппенко отметил стабильность своего состояния и поблагодарил медиков.

«Самое главное, температура 36,2 и кашля нет. Всё очень хорошо», — заключил артист.

4 августа 77-летний актер рассказал «Известиям» о своей госпитализации. Во время курса лечения он принимал таблетки, ему делали уколы, а также ставили капельницы.

Заслуженный артист РСФСР Александр Филиппенко известен по работе в фильмах и сериалах, среди которых «Мастер и Маргарита», «Убить дракона», «Противостояние», «Ошибка Тони Вендиса», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

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