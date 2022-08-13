В аэропорту Сочи задержан обвиняемый в растрате экс-депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы Евгений Трепов, который является фигурантом уголовного дела, задержан в аэропорту Сочи у трапа самолета сразу после посадки лайнера. Как сообщает 13 августа Telegram-канал «Кубанские новости», Трепов планировал улететь из Сочи в Грузию.

При задержании он сообщил правоохранителям, что прилетел в Сочи для переговоров с партнерами по бизнесу.

Известно, что накануне, 12 августа, экс-чиновник был этапирован в Москву, где суд отправил его под домашний арест по месту прописки. По версии следствия, фигурант выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам и выводил средства по фиктивным сделкам. Ему вменяется в вину растрата более 50 млн рублей из костромского Конфидэнс-банка, собственником и председателем совета директоров которого он являлся. У Трепова также была помогавшая ему соучастница преступления.

Ранее, 5 июля, экс-заместитель Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов был задержан в Крыму в рамках расследования уголовного дела о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), возбужденного в июле 2020 года. Он и еще два фигуранта будут находиться в следственном изоляторе «Лефортово».

11 июня бывшего первого заместителя начальника ФКУ ДСД «Дальний Восток», первого замруководителя ФКУ «Центравтомагистраль» Дмитрия Бабака обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. В результате его действий бюджету страны был нанесен ущерб на сумму более 225 млн рублей.