Один человек погиб в результате обрушения сцены на фестивале в Испании

Один человек погиб, еще 20 пострадали на музыкальном фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия. Мощный ветер снес несколько металлических конструкций. Об этом 13 августа сообщает местная служба спасения в Twitter.

Всех пострадавших госпитализировали. Всего с мероприятия эвакуировали 40 человек, пишет Life.Ru.

Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места событий.

8 августа три человека погибли и еще двое пострадали во время давки в храме в Индии. По данным полиции, еще до начала работы у храма собралась большая толпа. Как только ворота открылись, люди начали пробиваться внутрь. Одна женщина потеряла сознание и упала, после чего начали падать другие прихожане, стоящие за ней. В этой давке три женщины погибли и две получили ранения.