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Три человека погибли в Индии из-за давки в храме

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Фото: NDTV
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Три человека погибли и еще двое пострадали во время давки в храме в Индии. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает телеканал NDTV.

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Инцидент произошел в штате Раджастхан около 05:00 по местному времени (02:30 мск) у входа в храма Хатушьям.

По данным полиции, еще до начала работы у храма собралась большая толпа. Как только ворота открылись, люди начали пробиваться внутрь. Одна женщина потеряла сознание и упала, после чего начали падать другие прихожане, стоящие за ней. В этой давке три женщины погибли и две получили ранения.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы взять ситуацию под контроль.

Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

Храм Хатушьям в Раджастхане — популярное место для паломничества, его регулярно посещает большое количество верующих.

Ранее, 28 мая, в Нигерии 31 человек погиб во время раздачи прихожанам церкви продуктов и необходимых товаров.

Мероприятие по работе с общественностью проводилось церковью нового поколения «Королевская ассамблея» в поло-клубе Порт-Харкорта. Оно должно было начаться в 9:00. Однако несколько тысяч человек собрались у здания клуба с раннего утра и прорвались в здание. В результате возникла опасная давка.

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