Украина в настоящее время не в состоянии начать контрнаступление, в частности в Херсонской области. Об этом 12 августа The Washington Post сообщил советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки в условиях анонимности.

«Мы должны быть честными — на данный момент у Украины нет достаточного количества систем вооружения для контрнаступления», — сказал он.

Советник добавил, что с российской армией «очень сложно соперничать».

Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют базовой артиллерии и бронетехники, необходимой для прогресса на линии фронта. Кроме того, украинские солдаты сообщают о прибытии подкреплений армии РФ.

По словам собеседника газеты, только за последнюю неделю в Херсонскую область прибыло около 3 тыс. военнослужащих РФ, в результате чего численность российских военнослужащих на западном берегу Днепра достигла не менее 15 тыс. человек.

Также сообщается, что российские беспилотники по ночам ведут поиск украинских позиций, а утром обнаруженные укрепления уничтожаются. «Спрятаться негде», — сказал солдат ВСУ.

12 августа Минобороны РФ сообщило, что личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.

В середине июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев отправляет на передовую неопытных молодых солдат. Военнослужащие жалуются на хаотичное командование и нехватку боеприпасов. Чиновник добавил, что у украинских властей нет другого выхода, приходится бросать на передовую добровольческие отряды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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