Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ предупредил Вашингтон об ответе на действия США в отношении российских дипломатов
Мир
Турция планирует ускорить процесс покупки у США истребителей F-16
Мир
Северная Корея отменила масочный режим
Мир
Шведская церковь извинилась за пророссийскую позицию своего спикера
Мир
Обстрелов населенных пунктов ЛНР со стороны ВФУ за минувшие сутки не зафиксировано
Мир
Задержанные в Эстонии сотрудники «Известий» вернулись в Россию
Мир
Пушков предупредил Европу о «втором Чернобыле» из-за обстрелов Запорожской АЭС
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до 40 градусов в Поволжье и на юге России
Экономика
Reuters сообщило об остановке нефтепоставок из Венесуэлы в ЕС в обмен на списание долга
Мир
МИД РФ заявил о развязывании США «визовой войны» против россиян
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Армия
Российские военные доставили новую партию гумпомощи в освобожденный Лисичанск
Сюжет:

The Washington Post сообщила о неспособности ВСУ начать контрнаступление

0
Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина в настоящее время не в состоянии начать контрнаступление, в частности в Херсонской области. Об этом 12 августа The Washington Post сообщил советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки в условиях анонимности.

Отступить как правило: ВФУ покидают свои позиции в Донбассе
В Минобороны заявили о бегстве противника в районе Соледара, Опытного и Невельского

«Мы должны быть честными — на данный момент у Украины нет достаточного количества систем вооружения для контрнаступления», — сказал он.

Советник добавил, что с российской армией «очень сложно соперничать».

Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют базовой артиллерии и бронетехники, необходимой для прогресса на линии фронта. Кроме того, украинские солдаты сообщают о прибытии подкреплений армии РФ.

По словам собеседника газеты, только за последнюю неделю в Херсонскую область прибыло около 3 тыс. военнослужащих РФ, в результате чего численность российских военнослужащих на западном берегу Днепра достигла не менее 15 тыс. человек.

Также сообщается, что российские беспилотники по ночам ведут поиск украинских позиций, а утром обнаруженные укрепления уничтожаются. «Спрятаться негде», — сказал солдат ВСУ.

12 августа Минобороны РФ сообщило, что личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.

В середине июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев отправляет на передовую неопытных молодых солдат. Военнослужащие жалуются на хаотичное командование и нехватку боеприпасов. Чиновник добавил, что у украинских властей нет другого выхода, приходится бросать на передовую добровольческие отряды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022