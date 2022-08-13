Боррель выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Черногории

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи со стрельбой в Черногории, в результате которой погибли 11 человек. Об этом 12 августа он написал в своем Twitter-аккаунте.



«Мои искренние соболезнования семьям погибших и народу Черногории в связи с сегодняшней трагедией в Цетине. Мысленно с вами», — написал он.

Ранее днем в результате стрельбы в черногорском городе Цетине были убиты 11 человек и еще шестеро ранены. Сообщается, что среди погибших есть дети. По информации RTCG, стрелка убили во время перестрелки с полицией.