Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек

В результате стрельбы в черногорском городе Цетине были убиты 11 человек и еще шестеро ранены. Об этом 12 августа сообщает местное телевидение со ссылкой на правоохранительные органы.

«В районе Цетине Медовина убиты 11 человек, шестеро ранены, среди них и сотрудник полиции, подтвердили нам в управлении полиции. Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит», — передает телеканал RTCG.

Сообщается, что среди погибших есть дети.

Стрельба произошла ранее в этот же день. Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим, а после приезда полиции ранил одного из сотрудников в голову.