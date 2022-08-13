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Франция отказалась от участия с РФ в создании приборов для изучения Венеры

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Фото: TASS/Zuma
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Франция отказалось от планов создать вместе с Россией приборы для индийского орбитального аппарата, который Дели хотел запустить к Венере. Об этом 13 августа сообщил заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН по вопросам обеспечения проекта «ЭкзоМарс», заведующий отделом физики планет Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Олег Кораблев.

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Создаваемый ИКИ РАН прибор предназначен для исследования поверхности Венеры методом спектроскопии. В ходе разработки ранее предполагалось, что часть компонентов будет произведена во Франции, но Париж отказался от участия в проекте.

«Этот вопрос [с компонентами] мы решили, все подготовительные этапы мы ведем, поставщиков ищем, всё в порядке. К сожалению, по инициативе Космического агентства Франции они не стремятся больше участвовать в этом проекте, но мы можем купить всё сами», — рассказал Кораблев в беседе с ТАСС.

Теперь вместо французских деталей индийский аппарат будет оснащен деталями российского производства, этот момент уже согласован с «Роскосмосом», добавил Кораблев. Однако, сроки производства деталей могут затянуться, так как корпорация еще не утвердила индийский проект и не предоставила ИКИ РАН необходимое финансирование.

Старт миссии Индии к Венере запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на орбиту планеты — к 2025 году. Дата запуска выбрана в момент, когда Земля и Венера окажутся достаточно близко друг к другу и достичь Венеры будет возможно с минимальным расходом топлива. Окно запуска при этом весьма ограниченно, и в случае задержки программы следующая возможность у Индии появится лишь в 2031 году.

8 августа первый французский астронавт, бригадный генерал, Герой Советского Союза Жан-Лу Кретьен в беседе с «Известиями» выразил сожаление о свертывании международного сотрудничества в космонавтике из-за антироссийских санкций. При этом он поделился, что по-прежнему очень гордится званием Героя Советского Союза, а о России у него сохранились очень трогательные воспоминания.

12 августа «Роскосмос» сообщил, что впервые представит макет новой российской орбитальной станции на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который состоится с 15 по 21 августа. Как отмечается, среди качеств и возможностей новой станции — большая энергетика для целевых задач, унификация модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками.

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