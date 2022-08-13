Франция отказалась от участия с РФ в создании приборов для изучения Венеры

Франция отказалось от планов создать вместе с Россией приборы для индийского орбитального аппарата, который Дели хотел запустить к Венере. Об этом 13 августа сообщил заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН по вопросам обеспечения проекта «ЭкзоМарс», заведующий отделом физики планет Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Олег Кораблев.

Создаваемый ИКИ РАН прибор предназначен для исследования поверхности Венеры методом спектроскопии. В ходе разработки ранее предполагалось, что часть компонентов будет произведена во Франции, но Париж отказался от участия в проекте.

«Этот вопрос [с компонентами] мы решили, все подготовительные этапы мы ведем, поставщиков ищем, всё в порядке. К сожалению, по инициативе Космического агентства Франции они не стремятся больше участвовать в этом проекте, но мы можем купить всё сами», — рассказал Кораблев в беседе с ТАСС.

Теперь вместо французских деталей индийский аппарат будет оснащен деталями российского производства, этот момент уже согласован с «Роскосмосом», добавил Кораблев. Однако, сроки производства деталей могут затянуться, так как корпорация еще не утвердила индийский проект и не предоставила ИКИ РАН необходимое финансирование.

Старт миссии Индии к Венере запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на орбиту планеты — к 2025 году. Дата запуска выбрана в момент, когда Земля и Венера окажутся достаточно близко друг к другу и достичь Венеры будет возможно с минимальным расходом топлива. Окно запуска при этом весьма ограниченно, и в случае задержки программы следующая возможность у Индии появится лишь в 2031 году.

8 августа первый французский астронавт, бригадный генерал, Герой Советского Союза Жан-Лу Кретьен в беседе с «Известиями» выразил сожаление о свертывании международного сотрудничества в космонавтике из-за антироссийских санкций. При этом он поделился, что по-прежнему очень гордится званием Героя Советского Союза, а о России у него сохранились очень трогательные воспоминания.

12 августа «Роскосмос» сообщил, что впервые представит макет новой российской орбитальной станции на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который состоится с 15 по 21 августа. Как отмечается, среди качеств и возможностей новой станции — большая энергетика для целевых задач, унификация модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками.