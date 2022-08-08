Астронавт Жан-Лу Кретьен высказался о влиянии санкций на космонавтику

Первый французский астронавт, бригадный генерал, Герой Советского Союза Жан-Лу Кретьен 20 августа отметит 84-летие. А в июле исполнилось 40 лет с тех пор, как он в первый раз совершил полет на советском космическом корабле «Союз Т-6» и орбитальной станции «Салют-7».

В интервью «Известиям» Жан-Лу Кретьен оценил влияние западных санкций на международное космическое сотрудничество.

«Несмотря на санкции, не так давно NASA и «Роскосмос» подтвердили перекрестные полеты на Международной космической станции (МКС), но затем «Роскосмос» объявил об уходе с МКС после 2024 года. Жалко, если это случится», — сказал он.

При этом французский астронавт подчеркнул, что решение «Роскосмоса» для него это не сюрприз — еще несколько лет назад российская госкорпорация сообщала, что намерен приостановить свое участие в МКС.

При этом Жан-Лу Кретьен поделился, что по-прежнему очень гордится званием Героя Советского Союза, а о России у него сохранились очень трогательные воспоминания.

«Они связаны с теплотой россиян, их душевностью и отзывчивостью, добротой, бескорыстием. Мы не первые, кто ощутил это на себе. Из недавнего прошлого нельзя не вспомнить легендарную эскадрилью «Нормандия – Неман», в которой русские и французы вместе сражались во Второй мировой войне», — напомнил он.

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