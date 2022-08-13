Эксперт рассказал о росте цен на частные дома

Стоимость частных домов в России за год выросла на 15%. Об этом 13 августа в беседе с «Известиями» рассказал глава строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

В качестве примера он привел рынок жилья в Подмосковье, в котором бюджетный дом из газобетона с участком в 6 соток в пределах 6 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД) прибавил в стоимости с 20 млн рублей в 2021 до 25 млн рублей в нынешнем году.

Он также добавил, что по сравнению с 2021 годом спрос на индивидуальное жилое строительство сократился на 30%, при этом весной наблюдалось еще большее снижение спроса — до 70%.

В данный момент в эксплуатацию сдаются дома, построенные из материалов по старым ценам, изменение цены из-за стоимости стройматериалов следует ожидать не ранее начала 2023 года. При этом они могут стать дешевле за счет снижения себестоимости, что приведет к корректировке цен на 10-15%, подытожил Лазовский.

9 августа федеральная компания «Этажи» опубликовала исследование, в котором рассказала про города с самой быстрорастущей стоимостью аренды жилья. В список вошли, в частности. В пятерку лидеров вошли Новосибирск, Омск, Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.