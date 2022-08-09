Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минпросвещения РФ заявили о готовности школ ЛНР к работе с 1 сентября
Общество
Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ
Мир
Власти Запорожья посчитали неважной реакцию Запада на итоги референдума
Мир
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой после обысков у Трампа
Экономика
В Польше предупредили о наступающем дефиците молока
Мир
Обыск в резиденции Трампа во Флориде длился несколько часов
Мир
Биржевая цена газа в Европе опустилась ниже $2000
Общество
IKEA завершит распродажу в России 15 августа
Туризм
Россиянам закрыли для посещения Венсенский замок во Франции
Мир
Wiener Zeitung рассказала о высоком уровне поддержки Путина в Австрии и Германии
Экономика
В Москве застройщики продают все меньше апартаментов
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября

Названы города с самой быстрорастущей стоимостью аренды жилья

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты составили рейтинг крупных городов России, где за прошлый месяц аренда однокомнатных квартир подорожала существеннее всего. «Известия» ознакомились с исследованием федеральной компании «Этажи».

Сборный вопрос: в РФ хотят увеличить сумму возврата налога с покупки жилья
Может ли эта мера отразиться на ценах на недвижимость

В пятерку лидеров вошли Новосибирск (+3,4%), Омск (+2,5%), Уфа (+1,7%), Екатеринбург (+1,4%) и Санкт-Петербург (+0,8%). Далее следуют Казань(+0,7%), Челябинск и Пермь (+0,6%), Нижний Новгород (+0,5%). Москва же по росту средней стоимости аренды однокомнатных квартир за прошлый месяц заняла 10-е место, ставки аренды в столице выросли на 0,5%.

«Осенью традиционно наблюдается пик спроса, особенно на наиболее доступные варианты, квартиры по адекватным рыночным ставкам сдаются максимально быстро, — рассказывает директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова, — и чем больше приезжих студентов в городе, тем активнее растет спрос и сокращается доля дешевых квартир, что ведет к тому, что средняя цена аренды становится больше».

Как писали «Известия», с началом делового сезона и старта учебного года эксперты рынка недвижимости прогнозируют дефицит наиболее дешевых вариантов арендных квартир, из-за чего средняя ставка аренды жилой недвижимости осенью может вырасти на 10–20%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022