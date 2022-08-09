Названы города с самой быстрорастущей стоимостью аренды жилья

Эксперты составили рейтинг крупных городов России, где за прошлый месяц аренда однокомнатных квартир подорожала существеннее всего. «Известия» ознакомились с исследованием федеральной компании «Этажи».

В пятерку лидеров вошли Новосибирск (+3,4%), Омск (+2,5%), Уфа (+1,7%), Екатеринбург (+1,4%) и Санкт-Петербург (+0,8%). Далее следуют Казань(+0,7%), Челябинск и Пермь (+0,6%), Нижний Новгород (+0,5%). Москва же по росту средней стоимости аренды однокомнатных квартир за прошлый месяц заняла 10-е место, ставки аренды в столице выросли на 0,5%.

«Осенью традиционно наблюдается пик спроса, особенно на наиболее доступные варианты, квартиры по адекватным рыночным ставкам сдаются максимально быстро, — рассказывает директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова, — и чем больше приезжих студентов в городе, тем активнее растет спрос и сокращается доля дешевых квартир, что ведет к тому, что средняя цена аренды становится больше».

Как писали «Известия», с началом делового сезона и старта учебного года эксперты рынка недвижимости прогнозируют дефицит наиболее дешевых вариантов арендных квартир, из-за чего средняя ставка аренды жилой недвижимости осенью может вырасти на 10–20%.