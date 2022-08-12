Синоптик спрогнозировал жару в Москве до середины следующей недели

Температура воздуха в Москве и Московской области поднимется от четырех до шести градусов и сохранится в данном диапазоне вплоть до 21 августа. Об этом в пятницу, 12 августа, предупредил синоптик, климатолог Александр Шувалов.

«Безусловно, температура будет выше климатической нормы. Но показатели столбика термометра крайне редко совпадают со среднестатистическими значениями», — рассказал Шувалов в беседе с телеканалом «360», указав на то, что в августе в столичном регионе температура редко превышает +30 градусов.

Ранее в этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о том, что в предстоящие выходные температура воздуха в Москве будет достигать +28...+30 градусов.

Так, в субботу в Москве температура составит +26...+28 градусов, минимальные показатели будут на уровне +14...+16 градусов. По области столбики термометров в субботу днем будут в пределах +23...+28 градусов.