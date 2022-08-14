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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере строительства

Исследование показало, какие профессионалы получают больше всего в сфере строительства
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Фото: Getty Images/Alistair Berg
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Ко Дню строителя в воскресенье, 14 августа, сервис «Работа.ру» проанализировал базу вакансий и выяснил, у каких специалистов из этой сферы самый высокий оклад, а также подготовил подборку высокооплачиваемых вакансий в строительстве. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

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Согласно данным сервиса, самую высокую зарплату в России в сфере строительства предлагают агентам по недвижимости — их средний доход может составлять 500 тыс. рублей. Средняя зарплата менеджера по загородной недвижимости составляет 250 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата главного архитектора равна 215 тыс. рублей.

Также высокий доход в сфере строительства может получать директор по персоналу, среднее зарплатное предложение для таких специалистов — 200 тыс. рублей. Программисту 1С работодатели предлагают доход в 180 тыс. рублей. Зарплата электромонтера ОПС может составлять 173 тыс. рублей, а сварщиков НАКС — 167 тыс. рублей.

Дизайнерам мебели доступен доход в 150 тыс. рублей. Столько же готовы платить водителю «КамАЗа» и инженеру-замерщику.

По данным «Работы.ру», самые востребованные специалисты в сфере строительства — сварщики, монтажники, электромонтажники, сантехники и жестянщики.

Плотник-строитель в Санкт-Петербурге может получать до 300 тыс. рублей. Среди обязанностей специалиста — возведение и остекление малых архитектурных сооружений, монтаж деревянной обвязки, сборка деревянных каркасов.

В московскую компанию по внутренней отделке квартир требуется прораб, который будет заниматься организацией проведения работ на объекте, контролировать качество выполнения работ, руководить мастерами, а также взаимодействовать с заказчиками. Специалисту предлагают доход до 250 тыс. рублей.

Крупнейшая дорожно-строительная компания Югры ищет геодезиста на вахту в Сургут. В его обязанности будет входить выполнение съемок, обработка данных и подготовка необходимой документации. Компания обещает доход до 180 тыс. рублей.

Водитель грузового автомобиля МАN может получать до 165 тыс. рублей. Специалист будет заниматься отсыпкой дорог в ХМАО — Югре. Вакансия предполагает вахтовый метод работы.

29 июля президент России Владимир Путин заявил, что строительная отрасль развивается в стране хорошими темпами. Об этом он рассказал во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

28 июля «Известиям» рассказали, что портал ДОМ.РФ на основе искусственного интеллекта разработал сервис, позволяющий оценить ликвидность будущих объектов жилищного строительства, определять перспективные локации для застройки, прогнозировать стоимость квадратного метра, определять темпы ввода и прогнозировать возможные срывы сроков стройки.

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