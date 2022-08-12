Житель Мурманской области ожидает суда за смертельное ДТП в Карелии

В Сегежском районе Карелии завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, фигурантом по которому проходит житель Мурманской области. Об этом сообщает МВД по республике.

Авария произошла в конце 2021 года на трассе Санкт-Петербург – Мурманск в Сегежском районе Карелии. Установлено, что 54-летний водитель легкового автомобиля превысил скорость, пошел на обгон и врезался во встречную иномарку.

В результате ДТП водитель японской машины, также житель Мурманской области, погиб, пишет ИА «Карелinform».

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Уточняется, что автомобилист полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Тюмени суд вынес приговор 51-летнему водителю Volkswagen Polo за гибель женщины в ДТП. Установлено, что подсудимый на служебном автомобиле Volkswagen Polo при повороте налево не уступил дорогу Kia Rio, которая затем врезалась в металлическое ограждение.