Жителю Тюмени вынесли приговор за гибель женщины в ДТП

В Тюмени суд вынес приговор 51-летнему водителю за гибель женщины в ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 24 марта 2022 года на улице Мельникайте. Установлено, что подсудимый на служебном автомобиле Volkswagen Polo при повороте налево не уступил дорогу Kia Rio, которая затем врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП пассажирка Kia получила различные травмы и скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу, пишет портал «Наш город».

Ленинский районный суд Тюмени признал водителя Volkswagen виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В последующие два года он не имеет права садиться за руль.

Кроме того, с осужденного в пользу сестры погибшей женщины взыскали 800 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.