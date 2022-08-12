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Финансист предрек небольшой поток нерезидентов на торгах облигациями на Мосбирже

Финансист Жорнист считает, что поток нерезидентов на торгах облигациями на Мосбирже будет небольшим
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С понедельника в РФ планируется допуск дружественных инвесторов-нерезидентов к торгам на рынке облигаций, но их вряд ли будет много, да и далеко не все из них могут захотеть продавать облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом заявил «Известиям» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист в пятницу, 12 августа.

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С 15 августа Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран к операциям на российском рынке облигаций. Такую возможность предоставят и нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. Профессиональные участники рынка (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже.

Чтобы клиенты имели доступ, участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации. Ответственность за актуальность и достоверность предоставляемой информации несут участники торгов.

«Уже сегодня наблюдается некоторое негативное влияние на долговой рынок, в секторе ОФЗ цены незначительно, но снижаются. Меньше это заметно в коротких ОФЗ, больше — в длинных бондах, потому что у них больше дюрация и волатильность, соответственно, тоже выше. Видно, что доходности длинных ОФЗ в последнее время подросли в среднем на 0,1%», — отметил Жорнист.

Финансист предположил, что сейчас некоторые участники рынка продают ОФЗ в ожидании того, что в понедельник нерезиденты из дружественных государств выйдут на рынок.

«При этом влияние достаточно сдержанное: мы точно не знаем, много ли таких нерезидентов, у нас есть лишь общая доля нерезидентов в облигациях федерального займа. Есть предположение, что их будет немного. Да и далеко не все из них могут захотеть продавать ОФЗ. В корпоративном сегменте влияния предстоящего появления нерезидентов не замечено», — заключил он.

5 августа сообщалось, что с 8 августа Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке. Дату допуска к торгам на фондовом рынке обещали объявить дополнительно.

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