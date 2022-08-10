Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран к торгам на рынке облигаций

Московская биржа с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными. Об этом в среду, 10 августа, заявлено в пресс-релизе биржи.

Кроме того, возможность также будет предоставлена нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже.

Для того, чтобы доступ был предоставлен клиентам, участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

При этом отмечается, что ответственность за актуальность и достоверность предоставляемой информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную информацию по клиентам, несут участники торгов.

5 августа сообщалось, что с 8 августа Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке. При этом отмечалось, что дата допуска к торгам на фондовом рынке будет объявлена дополнительно.

Ранее, 26 июля, главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк» Владимир Соловьев заявил «Известиям», что при отсутствии новых негативных новостей российский фондовый рынок будет расти по инерции, однако недостаточно поводов, чтобы считать такой рост устойчивым.