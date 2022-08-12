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Зеленский предложил раде продлить военное положение на Украине

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту рассмотреть законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине. Об этом стало известно 12 августа из списка законопроектов на сайте Верховной рады.

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Текст документов для просмотра недоступен, однако можно заметить, что законопроекты № 7665 «О продлении сроков проведения общей мобилизации» и № 7664 «О продлении срока действия военного положения на Украине» отображены в списке «Переданных на рассмотрение руководству».

Депутаты Верховной рады должны рассмотреть данный законопроект на ближайшем заседании.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось каждый месяц. 22 мая Верховная рада еще раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию — до 23 августа, то есть сразу на 90 суток.

Ранее в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему бегства призывников вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольную России часть Запорожской области. Как рассказали в подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации, беглецам помогал житель освобожденного Мелитополя, который перевозил их из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь. Группу похожих «проводников» выявили и в Харьковской области.

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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