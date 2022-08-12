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Диетолог рассказала о пользе белого риса

Диетолог Манакер: регулярное употребление белого риса способствует укреплению костей
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Фото: Global Look Press/Heinz Krimmer
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Регулярное употребление в пищу белого риса может оказать положительное воздействие на организм. Об этом диетолог Лорен Манакер заявила изданию Eat This, Not That!

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Как рассказала эксперт, белый рис может благотворно повлиять на крепость костей в человеческом организме.

«Мы все знаем, что кальций и витамин D — питательные вещества для здоровья костей. Но не менее важен для них и марганец, содержащийся в белом рисе», — напомнила врач.

Манакер добавила, что рис стоит включить в свой рацион также людям, которые часто ощущают себя вялыми и жалуются на недостаток энергии. Диетолог напомнила, что рис является источником большого количества углеводов, которые являются «топливом» для организма. Кроме того, эксперт рассказала, что во многих сортах белого риса содержится большое количество витаминов группы В, которые тоже способствуют поддержанию энергии в организме.

Тем не менее злоупотреблять белым рисом также не стоит, уточнила Манакер. В публикации указано, что, согласно данным исследований, люди, сделавшие белый рис центральным продуктом своего рациона, на 30% чаще страдают от метаболического синдрома.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

Ранее, 10 августа, врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта лучше воздержаться от употребления гречки из-за сложных углеводов в ее составе. Кроме того, если человек стремится нормализовать обмен веществ, уровень сахара в крови или сбросить вес, ему не стоит употреблять гречку с молоком, сахаром или другими добавками — их лучше заменить на фрукты или ягоды.

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