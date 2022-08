Диетолог рассказала о пользе белого риса

Регулярное употребление в пищу белого риса может оказать положительное воздействие на организм. Об этом диетолог Лорен Манакер заявила изданию Eat This, Not That!

Как рассказала эксперт, белый рис может благотворно повлиять на крепость костей в человеческом организме.

«Мы все знаем, что кальций и витамин D — питательные вещества для здоровья костей. Но не менее важен для них и марганец, содержащийся в белом рисе», — напомнила врач.

Манакер добавила, что рис стоит включить в свой рацион также людям, которые часто ощущают себя вялыми и жалуются на недостаток энергии. Диетолог напомнила, что рис является источником большого количества углеводов, которые являются «топливом» для организма. Кроме того, эксперт рассказала, что во многих сортах белого риса содержится большое количество витаминов группы В, которые тоже способствуют поддержанию энергии в организме.

Тем не менее злоупотреблять белым рисом также не стоит, уточнила Манакер. В публикации указано, что, согласно данным исследований, люди, сделавшие белый рис центральным продуктом своего рациона, на 30% чаще страдают от метаболического синдрома.

