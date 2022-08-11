Эндокринолог рассказала о вреде употребления гречки

Людям с проблемами с желудочно-кишечного тракта лучше воздержаться от употребления гречки из-за сложных углеводов в ее составе. Об этом 10 августа рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.

«Последствия возможны разные — изжога, боль в области живота, метеоризм, урчание», — сказала она в беседе с «Москва-24».

Кроме того, если человек стремится нормализовать обмен веществ, уровень сахара в крови или сбросить вес, ему не стоит употреблять гречку с молоком, сахаром или другими добавками — их лучше заменить на фрукты или ягоды.

Для тех же, кто регулярно занимается спортом, вреда от гречневой каши с молоком или сливочным маслом не будет, отметила врач.

Перед употреблением гречки ее, как и другие крупы, рекомендуется замачивать. Диетолог пояснила, что это необходимо для того, чтобы удалить фитиновую кислоту, которая может вызвать дискомфорт в кишечнике при неправильном образе жизни.

Ранее, в конце июля, Лазуренко назвала неприятные последствия от употребления яблок. По ее словам, этот фрукт содержит много различных кислот, и поэтому его противопоказано употреблять при заболеваниях желудка. Особенно чувствительны к этим кислотам люди, которые имеют гастрит с пониженной кислотностью. У них могут появиться неприятные ощущения жжения или возникнуть изжога. В этом случае яблоки лучше заменить на другие фрукты с низким содержанием кислот.