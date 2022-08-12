Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до двух

Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до двух человек. Об этом сообщили 12 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в пятницу сообщалось, что при обстреле украинскими военными Донецка погиб мужчина.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел Кировского района Донецка был зафиксирован в 14:00 (время совпадает с мск). Тогда ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 152 мм.

В то же время был зафиксирован обстрел и Куйбышевского района города, куда ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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