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Путь эволюции: как собрать коллекцию окаменелостей

В Ленобласти открылся первый в России палеонтологический парк
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В Ленинградской области на территории Путиловского карьера открылся первый в России палеонтологический парк. Здесь любой посетитель может заняться добычей древних окаменелостей возрастом 470 млн лет. Что можно обнаружить среди камней — в фотогалерее «Известий»
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Парк открылся в недействующей части Путиловского карьера, в котором добывают известняк
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В палеозойскую эру здесь было море, в котором обитали трилобиты, головоногие, брюхоногие, мшанки, иглокожие
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Сейчас посреди развалов известняка можно найти огромное количество окаменелостей
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Чаще всего находят трилобитов
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Трилобиты — вымершие морские членистоногие. В Ленинградской области находят в основном трилобитов двух видов, отпечатки которых сохранились в породах ордовикского периода палеозойской эры
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В парке есть лаборатория, где научные сотрудники помогут отреставрировать окаменелость
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Здесь есть профессиональное оборудование, с помощью которого можно очистить окаменевшего трилобита, убрав скрывающий его известняк
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Работники парка — геологи и палеонтологи — проводят экскурсии и рассказывают о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на планете
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Открылся первый в России палеонтологический парк
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В парке есть смотровая площадка, места отдыха и музей, где представлены самые интересные находки
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