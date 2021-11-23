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Античный мир: как поселиться в древнем городе

В турецкой Антакье открылся отель, частью которого стали древние артефакты
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
В турецкой Антакье открылся отель, частью которого стали руины древнего города возрастом более 2300 лет, обнаруженные во время строительства. Что осталось от столицы империи Селевкидов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Строительство пятизвездочного отеля началось в этом месте еще в 2009 году. Однако после обнаружения остатков древнего города Антиохия работы были приостановлены
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Десятки рабочих и археологов вели раскопки на протяжении восьми месяцев
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
При раскопках были обнаружены артефакты, относящиеся к 13 разным культурам
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Самые ранние из десятков тысяч находок датируются III веком до н. э.
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Одна из них — крупнейшая в мире мозаика времен Римской империи площадью почти в 1 тыс. кв. м
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Археологи считают, что эта мозаика когда-то украшала пол общественного здания в Антиохии
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Часть пола очень хорошо сохранилась
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Некоторые сегменты сильно деформированы, а часть исчезла во время землетрясений в 526-м и 528 году нашей эры
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Вскоре строительство было продолжено: владельцы решили сохранить находки нетронутыми и вписать их в пространство отеля
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Новое здание как будто парит над руинами, его поддерживают стальные балки
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Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
В центре лобби оставили большое открытое пространство, рассмотреть артефакты можно через прозрачный пол, который занимает весь периметр первого этажа
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