Античный мир: как поселиться в древнем городе

Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
В турецкой Антакье открылся отель, частью которого стали руины древнего города возрастом более 2300 лет, обнаруженные во время строительства. Что осталось от столицы империи Селевкидов — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Строительство пятизвездочного отеля началось в этом месте еще в 2009 году. Однако после обнаружения остатков древнего города Антиохия работы были приостановлены
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Десятки рабочих и археологов вели раскопки на протяжении восьми месяцев
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
При раскопках были обнаружены артефакты, относящиеся к 13 разным культурам
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Самые ранние из десятков тысяч находок датируются III веком до н. э.
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Одна из них — крупнейшая в мире мозаика времен Римской империи площадью почти в 1 тыс. кв. м
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Археологи считают, что эта мозаика когда-то украшала пол общественного здания в Антиохии
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Часть пола очень хорошо сохранилась
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Некоторые сегменты сильно деформированы, а часть исчезла во время землетрясений в 526-м и 528 году нашей эры
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Вскоре строительство было продолжено: владельцы решили сохранить находки нетронутыми и вписать их в пространство отеля
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
Новое здание как будто парит над руинами, его поддерживают стальные балки
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency
В центре лобби оставили большое открытое пространство, рассмотреть артефакты можно через прозрачный пол, который занимает весь периметр первого этажа
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.