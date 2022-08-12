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Гастроэнтеролог предупредил об опасности некоторых видов рыбы

Гастроэнтеролог Белоусов: некоторые сорта рыб содержат опасную для человека ртуть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Некоторые популярные сорта рыб за счет своего рациона содержат ртуть, которая опасна для организма человека. Об этом в пятницу, 12 августа, предупредил член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов.

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Так, в список опасных для здоровья попали треска, тунец, рувета, кафельник, дикий морской окунь, атлантический большеголов и королевская макрель. Они накапливают ртуть в форме метилртути в большем количестве, чем другие виды, так как дольше живут и чаще употребляют в пищу водоросли. Те по природе своей поглощают ртуть, появляющуюся в ходе метаболизма микроорганизмов.

«Рыба хорошо поглощает метилртуть, но очень медленно ее выводит, так как метилртуть нерастворима в воде. Соответственно, чем дольше живет рыба, тем больше ртути она может накопить», — рассказал Белоусов в беседе с «Газетой.ru».

Врач также предостерег от заражения глистами и паразитами и рекомендовал подвергнуть продукцию термической обработке.

10 июля академик РАН Владимир Сергиев предупредил о возможном содержании опасных паразитов в икре щуки. Обычно она не подвергается термической обработке, вследствие чего в организме человека может поселиться глист длиной в 15 метров.

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