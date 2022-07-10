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Эпидемиолог предупредил об опасных паразитах в икре щуки

Академик Сергиев: икра щуки может содержать опасных паразитов
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Фото: Unsplash/GraceHues Photography
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Эпидемиолог, почетный директор и главный научный сотрудник Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, академик РАН Владимир Сергиев предупредил о возможном содержании опасных паразитов в икре щуки.

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«Опасна икра щуки, потому что там есть личинки. Обычно же как ее едят — чуть-чуть пересолили, и всё. Никто ее термически не обрабатывает. И в человеке может поселиться длинный глист длиной 15 метров. Если не лечить, то такой паразит может жить в нашем организме больше 10 лет», — объяснил Сергиев в беседе с URA.RU.

Эпидемиолог отметил, что после поселения паразита в организме человек начинает худеть. Это происходит потому, что червь есть всё то же, что люди употребляют в пищу.

Академик утверждает, что наличие паразитов в организме можно опередить по внешним признакам и по изменению крови.

«Симптомы — в животе неприятно, неспокойно. Далее может кровь немного меняться не в лучшую сторону, потому что паразиты питаются витаминами, и человеку их не хватает», — подчеркнул Сергиев.

По его словам, неопасна любая хорошо прожаренная или проваренная рыба.

Ранее, 7 июля, «Известия» узнали, что специалисты Роскачества в ходе исследования в 2022 году обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки.

Так, они обнаружены в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская обл.) и нерки «КитБай» (ООО «Восток продукт», Приморский край).

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